شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: لم نحسم قرارنا بشأن تفعيل بند شراء محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عاطف حنفي مدير الكرة بنادى فاركو عن فوز فريقه على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال عاطف حنفي في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مستوى مميزا ضد المصري ولكننا تعرضنا للخسارة، ونجحنا في مواصلة الظهور بشكل جيد أمام إيسترن كومبانى وأغلقنا على أنفسنا عقب مباراة المصري للتركيز على مواجهة الأمس والتوفيق كان يحالفنا ونجحنا في تحقيق فوز مهم".

أضاف: "إدارة فاركو لم تحسم بشكل نهائي قرار تفعيل بند شراء محمد صبحي حارس الفريق المعار من الزمالك، ولكن القرار سوف يتم اتخاذه قبل نهاية الموسم وصبحي حارس مميز ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة".

وحول طموحات فاركو في الدوري هذا الموسم قال: "هدفنا تقديم أنفسنا بشكل جيد والتواجد في وسط الجدول هذا هدفنا الأساسي حتى لا نضغط كلا من اللاعبين أو الجهاز الفني نحن نريد الإعلان عن أنفسنا بشكل جيد فقط".

وأشار إلى أن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو قدم استقالته من تدريب الفريق في وقت سابق وكان يريد الرحيل ولكن الإدارة رفضت وأعلنت له بشكل واضح وصريح بقائه حتى نهاية الموسم للحفاظ على الاستقرار.

فاز فريق فاركو على إيسترن كومباني بهدفين دون رد في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم بإستاد بتروسبورت،ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 12 في المركز الخامس بجدول الدوري ، بينما يتوقف رصيد إيسترن عند نقطة واحدة في المركز الـ18 و الأخير.

أحرز أهداف فاركو كلاً من: أحمد شريف وعلى بهيج و إسلام جمال في الدقائق 58 و77 و90.