محمد عبد المنصف: أسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية والعودة لمنتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى أنه يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية والعودة إلى المنتخب الوطنى لافتا إلى أن حال انضمامه لكتبة الفراعنة سيكون شيئا عظيما.

قال منصف في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إنه لم يقدم شيئا مع الاتحاد السكندرى حتى اللحظة موضحا أنه سيسعى للظهور بشكل جيد خصوصا بعد انضمامه لنادى كبير يتمتع بشعبية جارفة.

أوضح حارس الاتحاد السكندرى أنه يأمل في تحقيق مزيد من الأرقام القياسية مشيرا إلى أنه يتسلح بدعم الإدارة والجمهور والجهاز الفني لتحقيق طموحاته لاسيما أنه غير قلقا على بدايته مع سيد البلد والعبرة بالنهاية.

وحرص عبد المنصف على دعم الحارس الشاب صبحى سليمان قائلا:" لدينا حراس مميزين يحتاجون الدعم والخبرات، وصبحي سليمان خامة جيدة وسيكون له مستقبل أنا في ظهره وكل الحراس وطبيعي كلنا كنا صغار ومن الوارد الخطوة الأولى تكون جيدة ووارد يكون هناك إخفاق".

فاز الاتحاد السكندرى على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله مابولولو فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتجرع المصرى البورسعيدى أول هزيمة فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد مرور 8 جولات بينما قفز الاتحاد السكندرى من المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام إلى المركز السادس.

احتسب طارق مجدى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 39 بعد عرقلة محمد عنتر من المدافع مورو ساليفو، ثم ألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بهذه النتيجة تجمد رصيد المصرى عند النقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

فيما ارتقى الاتحاد السكندرى إلى المركز السادس برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.