شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى يحتفل بفوزه مع الأهلى بالسوبر الإفريقى: ولدت لأفوز بأشياء كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الموزمبيقى لويس ميكيسونى، الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، احتفالات بالبطولة الأولى له مع الأهلى بالتتويج بكأس السوبر الإفريقى، على حساب الرجاء البيضاوى المغربى بركلات الترجيح، للمرة الثانية على التوالى والثامنة فى تاريخ القلعة الحمراء.

ونشر ميكيسونى، صورة له مع كأس بطولة السوبر عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "ولدت لأفوز بأشياء كبيرة.. الحمد لله على إنجاز آخر".



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وتوج النادى الأهلى بالسوبر الإفريقى بعد الفوز على الرجاء الرياضى المغربى، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1، ليحصل الأهلى على بطولة كأس السوبر الإفريقى للمرة الثامنة فى تاريخه والثانية على التوالى، بعدما فاز باللقب فى الموسم الماضى على حساب نهضة بركان المغربى.

ونجح 6 لاعبون فى تحقيق أول ألقابهم مع الأهلى بعد تتويج النسور الحمر بلقب السوبر الإفريقى عقب الفوز على الرجاء المغربى فى المباراة التى جمعتهما، مساء الأربعاء الماضى، بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1/1، ليفتتحوا باكورة الألقاب التى سجلوها مع الأهلى ببطولة السوبر.

وحصد السداسى بيرسى تاو ولويس ميكيسونى وأحمد عبد القادر وحسام حسن وكريم فؤاد لقب السوبر الإفريقى للمرة الأولى فى تاريخهم مع القلعة الحمراء، بعدما انضم البعض منهم مطلع الموسم ومنهم عاد من الإعارات خارج الأهلى، بينما شارك الثنائى تاو وعبد القادر فى بطولة السوبر التى توج بها النسور الحمر.