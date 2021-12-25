شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم اليوم استعداداته لمباراة فيوتشر في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،السبت، استعداداً لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غداً في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز ، ويفقد الأهلي في مباراة الغد عمرو السولية الذي تعرض للإصابة في السمانة قبل مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت الأربعاء الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة والتي فاز فيها الأهلي 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية .

ومن المتوقع أن يغيب السولية عن الملاعب فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع وفي حالة ضم اللاعب لأمم أفريقيا سيغيب عن المباراة الأولى للمنتخب الوطني الأول أمام نيجيريا وقد يلعب المباراة الثانية.

على صعيد متصل ، قرر مسئولو الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ النادي، عقب الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على صرف مكافآت خاصة، بعد الروح العالية التي ظهر عليها اللاعبين وتمسكهم بتحقيق اللقب الإفريقي والعودة في النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعدما تقدم الرجاء بهدف في بداية الشوط الأول، واستمرت رغبة لاعبي الأهلي في العودة للنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ومن المقرر أن تصرف إدارة الأهلي مكافأة للاعبي الفريق الأحمر وفقا لما هو محدد في لائحة المكافآت الخاصة بالفريق الأول، بخلاف ما سيتم صرفه من مكافآت خاصة من قبل مجلس إدارة النادي، تقديرا لدور اللاعبين والجهاز الفني وإصرارهم على تحقيق لقب السوبر الإفريقي.