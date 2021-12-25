عبد الفتاح: سأقدم استقالتي للمجلس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أن محمد الحنفي سيتولى الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي وفيوتشر والمقرر لها مساء غدٍ الأحد ضمن حسابات الأسبوع السابع من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" صباح السبت :"هناك اتفاق ودي مع أحمد مجاهد على الاستمرار".

وتابع :"مع تولي المجلس الجديد سأقدم استقالتي أو قبل ذلك".

وعن أسباب استقالته، رد :"ربما المجلس الجديد لاتحاد الكرة سيلجأ إلى أسماء أخرى".

وحول موقفه إذا عُرض عليه الاستمرار في منصبه، أوضح :"سأفكر، ولكل حدث حديث".

وتعرض عصام عبد الفتاح للهجوم من قبل بعض أندية الدوري الأمر الذي جعله يتقدم باستقالته قبل أن يتدخل أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المؤقت للاستمرار في منصبه.