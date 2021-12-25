ملف الخليج 365.."المسابقات" تُعلن فترة إيقاف الدوري.. مدة غياب السولية.. ومورينيو مرشح لتدريب نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021.
إبراهيم نور الدين حكمًا للقاء الزمالك والمحلة.. ونادر قمرالدولة لبيراميدز وإنبي
كرة سلة..الأهلي يتلاعب بالجزيرة ليصعد لقمة ترتيب دوري السوبر
المصري يتذوق طعم الهزيمة الأولى في الدوري على يد الاتحاد
هداف الصفاقسي يقترب من الإسماعيلي
ثالث أيام انتخابات الزمالك: لم يتقدم أحد
الهزيمة الخامسة.. الزمالك يسقط أمام سموحة بدوري سوبر السلة
فاركو يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في مرمى إيسترن كومباني
قائمة تونس.. استدعاء معلول والمثلوثي والجزيري لكأس الأمم
جمال بلماضي يُعلن قائمة منتخب الجزائر لكأس الأمم الإفريقية
"المسابقات" تُعلن فترة إيقاف الدوري خلال كأس أمم أفريقيا بالكاميرون
تحديد موعد مواجهة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية
المقاولون يفرط في الفوز أمام سيراميكا بالدوري
ماني وميندي في قائمة السنغال استعدادًا لكأس الأمم
مجموعة مصر.. مورينيو مرشح لقيادة نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي يعلن مدة غياب عمرو السولية