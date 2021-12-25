عبد الفتاح: أرى شيئًا خفيًا ضد التحكيم.. وأطالب الحكام بالقسوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، عن استيائه من الاعتراضات الموجهة ضد لجنة الحكام وأداء التحكيم في مسابقة دوري we المصري خلال هذا الموسم (2021 - 2022).

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"أرى انفعال غير مبرر من الجميع، وأرى شيئًا خفيًا ضد التحكيم".

وتابع :"أنا لست التحليل التحكيمي، لكن على الجميع التعلم ومعرفة القانون، (أنا حتى الآن بتعلم)".

عبد الفتاح وافق خلال ظهوره عبر "أون تايم سبورتس 1" للتواجد في مناظرة مع كل من أحمد الشناوي وسمير محمود عثمان لتحليل أداء الحكام في الفترة الأخيرة.

ووجه عبد الفتاح خلال تصريحاته رسالته للحكام، قائلاً :"نحترم الآخر لكن الآخر لا يحترمنا، لابد من احترام التحكيم".

وأنهى :"على الحكام التعامل بقسوة مع الاعتراضات، لا أريد أن أقول التحكيم (شماعة)".