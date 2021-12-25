مصيلحي يكشف عن أول صفقات الاتحاد في يناير.. ومفاوضات ضم ثنائي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندي، أنه لم يدخل في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي للحصول على الثنائي محمود كهربا وعمار حمدي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال مصيلحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" لم نتحدث مع إدارة الأهلي بشأن كهربا او عمار حمدي، ومحمود شبانة سيكون أولى صفقات الاتحاد في يناير قادما من الزمالك".

وأضاف:" محمود شبانة عقده حتى الآن لم يوثق مع الزمالك وتواصلت مع مرتضى منصور فهو حاليا لاعب حر".

وتابع:" الاتحاد باع 5 لاعبين مقابل 11 مليون جنيه، وتعاقدنا مع سعيدو فقط بـ 9 ملايين جنيه بالإضافة لعدد اخر من اللاعبين كلف خزينة النادي ملايين الجنيهات، وفاتور التجديد للاعبي الاتحاد تخطت الـ 25 مليون جنيه".

وأكمل:" مكسوف إن جمهور الاتحاد ليس في ضهر فريقه، وحاليا رابطة الأندية وافقت على حضور الجماهير فلماذا لا تحضر الجماهير وراء الفريق بأعداد كبيرة".

وأتم رئيس الاتحاد تصريحاته:" وفرت كل شيء لجمهور الاتحاد لمؤازرة الفريق وفي الاخر مجاش غير 80 شخص في المباراة أمام المصري".