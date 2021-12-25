الامارات | استقبال بالورود لمنتخب الكاراتيه العائد من بطولة آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال بالورود لمنتخب الكاراتيه العائد من بطولة آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت، أمس، إلى الدولة بعثة منتخب الإمارات للكاراتيه بعد المشاركة في بطولة آسيا للناشئين والناشئات والشباب والآنسات، وتحت 21 سنة، والرجال والسيدات، التي أقيمت في مدينة المتى بكازاخستان، بمشاركة 23 دولة، إذ حصدت البعثة سبع ميداليات (ذهبية للبطلة سارة العامري، وأربع فضيات وبرونزيتين)

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