الامارات | العروبة و«الصقور».. مواجهة لتعزيز «حظوظ البقاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة و«الصقور».. مواجهة لتعزيز «حظوظ البقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق العروبة الساعة السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب الفجيرة ضيفه فريق الإمارات، في مباراة لا تقبل نتيجتها القسمة على اثنين، وذلك ضمن الجولة الـ11 لدوري أدنوك. ويعاني الفريقان في قاع الدوري، إذ يحل «الصقور» في المركز الأخير بنقطة فقط، وتسع هزائم، مقابل أربع نقاط للعروبة في المركز قبل الأخير. ويعتبر الفوز مهماً للغاية للفريقين لتعزيز حظوظ البقاء، كونهما أبرز مرشحين حالياً للهبوط.

ولن يحقق التعادل أي فائدة تذكر للفريقين، كونه سيوسع الفارق بينهما وبين بقية الفرق القريبة منهما، مثل الظفرة، الذي سيخوض مباراة صعبة للغاية أمام شباب الأهلي. ولم يسبق أن التقى الفريقان في مسابقات الاحتراف، لذلك يتطلع كل منهما إلى تحقيق الفوز التاريخي الأول بينهما، كما أن «الصقور» متعطش للغاية لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news