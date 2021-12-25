الامارات | مدرب مان يونايتد يقترح إلغاء كأس الرابطة لتقليل «ضغط المباريات»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مان يونايتد يقترح إلغاء كأس الرابطة لتقليل «ضغط المباريات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترح مدرب مان يونايتد، رالف رانجنيك، إلغاء كأس الرابطة الإنجليزية لتقليل ضغط المباريات. ويشهد الجدول في إنجلترا ضغطاً هائلاً في ظل انتشار عدوى «أوميكرون» بين الفرق، ما تسبب في تأجيل مباريات عدة خلال الأيام الماضية. ولم يشارك مان يونايتد في أي مباراة منذ 11 الجاري بسبب «كوفيد-19»، حيث تأجلت مباراتاه أمام برينتفورد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال رانجنيك: «إنجلترا هي الوحيدة من بين الدول الخمس التي تشهد أكبر خمس مسابقات دوري في أوروبا، التي تقام فيها مسابقتا كأس».

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