الامارات | هرنانديز بطل «الإسطبلات الخاصة» في كأس رئيس الدولة للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن هرنانديز بطل «الإسطبلات الخاصة» في كأس رئيس الدولة للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الفارس والتر هرنانديز، على صهوة «اتش سي انبار» لإسطبلات العين، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.5 كلم، ضمن ثاني أيام فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب للقدرة، بمشاركة 158 فارساً وفارسة.

وقطع بطل السباق المسافة الكلية بزمن قدره 3:56:38 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 24.19 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عنان عارف الكثيري على صهوة «سيلبريتا» (اشتراك فردي)، وسجل زمناً قدره 4:04:05 ساعات، فيما حل في المركز الثالث أحمد صالح الشحي على صهوة «شيفروليت» لإسطبلات الكمدة، بزمن قدره 4:09:45 ساعات.

وتختتم الفعاليات، اليوم، بالسباق الرئيس الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لمسافة 120 كلم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 500 ألف درهم، وينال صاحب المركز الأول «طبقاً لبروتوكول بوذيب»، مبلغ 70 ألف درهم، ويحصل الثاني على 50 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم، والرابع 25 ألف درهم، والخامس 20 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من السادس إلى الثامن 20 ألف درهم، ومن التاسع إلى الـ20 مبلغ 15 ألف درهم.

وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 38.70 كلم باللون الأصفر، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأحمر ومسافتها 31.90 كلم، تعقب تلك المرحلة فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأخضر، ومسافتها 20.07 كلم.

• 500 ألف درهم القيمة الإجمالية لجوائز السباق الرئيس لكأس رئيس الدولة للقدرة.

• 158 فارساً شاركوا في سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.5 كلم في قرية بوذيب.

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