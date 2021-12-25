الامارات | «سباق الجماهير» يحتدم في الجولة 11 للدوري.. الجزيرة في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سباق الجماهير» يحتدم في الجولة 11 للدوري.. الجزيرة في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخطف سباق الحضور الجماهيري المرتقب في الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين الأنظار في ظل المنافسة المحتدمة بين أنصار الأندية الـ 14، لحسم المراكز الثلاثة الأولى في «السباق الدوري»، الذي انطلق مع بداية الجولة التاسعة، ويختتم مرحلته الأولى بنهاية الجولة 11.

وأطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، وفي إطار العمل المشترك مع الأندية على تحسين التفاعل الجماهيري، جائزة الحضور الجماهيري لموسم 2021- 2022 في دوري أدنوك للمحترفين، والتي تشمل جائزة «الحضور الجماهيري الدورية»، وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات، بداية من الجولة التاسعة، و«جائزة الحضور الجماهيري السنوية»، التي توزع في نهاية الموسم حسب ترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «تأتي المبادرة الجديدة إيماناً من الرابطة بأهمية الجماهير، من خلال توفير تجربة حضور ممتعة وسهلة للمباريات، عبر الارتقاء بمختلف الخدمات وآليات التواصل معهم».

وأضافت الرابطة أنها: «حددت آلية جائزة (الحضور الجماهيري الدورية) في دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2021-2022، احتساب الجائزة وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات، اعتباراً من الجولة التاسعة، على أن يتم احتساب متوسط الحضور الجماهيري للنادي بناء على عدد جمهوره في كل مباراة، وليس إجمالي عدد الحضور في الملعب، ويجري تحديد المراكز الثلاثة الأولى بناء على نسبة زيادة متوسط الحضور الجماهيري عن الحد الأدنى». وتابعت: «وتوزع جوائز الحضور الجماهيري الدورية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بواقع 300 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و200 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، مقابل 100 ألف درهم لصاحب المركز الثالث».

ويتصدر الجزيرة حالياً الترتيب قبل انطلاق الجولة 11، يليه نادي خورفكان في المركز الثاني، ثم العين ثالثاً، وفي المركز الرابع الوحدة، والشارقة خامساً، ثم الوصل سادساً، يليه شباب الأهلي في المركز السابع، ويحتل النصر المركز الثامن، ثم اتحاد كلباء تاسعاً والعروبة عاشراً، ويحتل بني ياس المركز الـ11، ثم عجمان في المركز الـ12، يليه الإمارات في المركز الـ13، والظفرة في المركز الـ14.

في المقابل، يصل إجمالي الجائزة السنوية للحضور الجماهيري، والتي تصرف في نهاية الموسم حسب ترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري، إلى 3.4 مليون درهم، ويتم احتساب متوسط الحضور الجماهيري للنادي بناء على عدد جمهوره في كل مباراة، وتتفاوت قيمة الجائزة السنوية للحضور الجماهيري ما بين مليون درهم جائزة المركز الأول، وصولاً إلى 100 ألف درهم جائزة المراكز من 11 وحتى 14.

• يتم احتساب متوسط الحضور الجماهيري للنادي بناء على عدد جمهوره في كل مباراة وليس إجمالي الحضور في الملعب.

• 300 ألف درهم يحصل عليها صاحب المركز الأول في سباق جوائز الحضور الجماهيري الدورية.



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