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الامارات | ضوء أخضر لبيليه لمغادرة المستشفى

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برازيليا ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، الضوء الأخضر لمغادرة مستشفى ساو باولو، حيث أدخل إليه قبل أسبوعين من أجل العلاج الكيميائي حسب ما ذكرت إدارة المؤسسة الطبية أول من أمس. وكتب مستشفى ألبرت-أينشتاين، في بيان صحافي، أن بيليه البالغ من العمر 81 عاماً «في حالة مستقرة، وسيواصل علاجه من ورم القولون الذي تم اكتشافه في سبتمبر الماضي»، دون أن يحدد موعد خروج بطل العالم ثلاث مرات.

وأعلن بيليه لاحقاً في «إنستغرام»: «الابتسامة في الصورة تقول كل شيء. كما وعدت، سأقضي عيد الميلاد مع عائلتي»، مرفقاً تغريدته بصورة له مبتسماً. وأضاف «أنا قادم إلى المنزل. شكراً على كل رسائل المودة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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