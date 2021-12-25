الامارات | الجزيرة يسعى لوقف نزف النقاط على حساب خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يسعى لوقف نزف النقاط على حساب خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق الجزيرة إلى العودة وقف نزف النقاط، واستعادة نغمة الانتصارات، عندما يلتقي خورفكان في الجولة الـ11 من دوري أدنوك، الساعة 5 مساءً على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، إذ يمتلك 16 نقطة في المركز السادس، ولدى خورفكان السابع 15 نقطة. في المقابل، يقدم خورفكان مستويات رائعة منذ بداية الموسم.

ويفتقد الجزيرة خدمات الهداف التاريخي للفريق، علي مبخوت بداعي الإجهاد، بينما يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى ربع نهائي الكأس.

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