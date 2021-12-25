الامارات | فرسان الإمارات يتألقون في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن فرسان الإمارات يتألقون في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فرسان الإمارات لقفز الحواجز سيطرتهم على ألقاب الصدارة حتى ختام منافسات اليوم الثاني، أول من أمس، في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين.

وأحرز الفارس سالم السويدي بالجواد «دايموند وي» المركز الأول ليصبح أول المتأهلين إلى الجائزة الكبرى في البطولة، فيما أكملت الفرس «فهرنهايت» (6 سنوات) ثنائية السويدي بحصوله على لقب فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات.

وفاز علي الكربي بالجواد «دبي دي فيا» بفئة الشباب، وفي المنافسة الدولية من فئة النجمتين بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (130) سم، حقق الفارس سالم السويدي بالجواد «سبريسو» الفوز، متغلباً على 68 فارساً.

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