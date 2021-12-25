الامارات | مذاق الفوز يعود إلى «غلف إف سي» ومسافي في دوري الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن مذاق الفوز يعود إلى «غلف إف سي» ومسافي في دوري الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريقا «غلف إف سي» ومسافي انتصارين مهمين بعد أن توقفت نغمة انتصاراتهما لعدة جولات حيث لم يفز الأول منذ الأسبوع الثاني للبطولة قبل أن يحقق انتصاراً ثميناً على مضيفه الذيد 3-2، أمس، في الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل للذيد البرازيلي سيلفيو رودريغو هدفين في الدقيقتين (19 و48)، ولـ«غلف إف سي» السنغالي محمد أبيبو في الدقيقة 22، والمقيم البحريني السيد محمد (75 و90)، ليصبح رصيد الفائز 11 نقطة بينما تجمد رصيد الذيد عند 10 نقاط.

وفاز مسافي على مصفوت بهدف نظيف بينما كان آخر انتصارات مسافي في الأسبوع الأول للبطولة وسجل هدفه لاعبه الموهوب عبيد راشد (53)، ليصبح رصيد مسافي تسع نقاط، ومصفوت 12 نقطة، وشهدت المباراة طرد لاعب مسافي النيجيري أيودينكي أدينكا في الدقيقة (90+4).

وفي مباراة أخرى تعادل الجزيرة الحمراء على ملعبه مع الفجيرة بدون أهداف، ليصبح رصيد الفجيرة 16 نقطة، والجزيرة الحمراء عند الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم مباراتين يلعب بهما دبا الحصن مع الحمرية و«ستي» مع دبا الفجيرة، بينما تستكمل الجولة مساء غد بمواجهتين تجمع الأولى العربي مع التعاون والثانية تجمع حتا مع الرمس.

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