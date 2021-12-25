الامارات | ابن دري يتحدى مهرة في ختام بطولة الحبتور للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن دري يتحدى مهرة في ختام بطولة الحبتور للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار عند الساعة الرابعة من عصر اليوم على بطولة الحبتور للبولو لديسمبر 2021 بلقاء فريق بن دري بقيادة خالد بن دري مع نظيره مهرة، بقيادة طارق الحبتور في مسك ختام البطولة التي استمرت أسبوعاً على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند.

ويشهد برنامج اليوم الختامي فعاليات مصاحبة وتوزيع هدايا على الجمهور.

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