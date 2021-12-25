اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24/12/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 24 / 12 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، محمد صلاح والننى ينضمان لمنتخب مصر 3 يناير بطائرة خاصة استعدادا لأمم افريقيا ، ورسمياً.. إيقاف الدورى من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير بسبب أمم أفريقيا ، وقائمة الطوارئ تنقذ محمد شريف وأفشة من الاستبعاد قبل أمم أفريقيا، و الأهلى يصرف مكافآت خاصة للاعبيه بعد حصد السوبر الأفريقى.

محمد صلاح والننى ينضمان لمنتخب مصر 3 يناير بطائرة خاصة استعدادا لأمم افريقيا

ينضم محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال الانجليزيين ، لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون يوم 3 يناير المقبل، بعد الاتفاق الذى تم بين اتحاد الكرة والناديين.

رسمياً.. إيقاف الدورى من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير بسبب أمم أفريقيا

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إيقاف بطولة الدورى الممتاز رسميا فى الفترة من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير لإنشغال المنتخب الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضفها الكاميرون .

ثالث أيام الترشح لانتخابات الزمالك.. "لم يتقدم أحد"

أنتهى اليوم الثالث من تلقى طلبات المرشحين لانتخابات نادى الزمالك المقبلة، والتى بدأت فى الحادية عشرة صباح الأربعاء الماضى وتواصلت أمس الخميس واليوم الجمعة. فاز فريق فاركو على إيسترشن كومباني بهدفين دون رد في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم بإستاد بتروسبورت، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 12 فى المركز الخامس بجدول الدوري ، بينما يتوقف رصيد إيسترن عند نقطة واحدة في المركز الـ18 و الأخير. فاركو يفوز على إيسترن 3 /0 فى الجولة الثامنة للدورى

اقترب محمد شريف ومحمد مجدى أفشة لاعبا الأهلى بشدة من التواجد فى قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2022، والهروب من مفاجآت كيروش، خاصة بعد قرار الكاف بزيادة القوائم إلى 28 لاعبا بدلا من 23 فقط.

الأهلى يصرف مكافآت خاصة للاعبيه بعد حصد السوبر الأفريقى

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ النادي، عقب الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

اتحاد الكرة يعلن غدا الأسماء النهائية المرشحة للانتخابات المقبلة

يعلن اتحاد الكرة ، غدا السبت الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة، بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

الأهلى يكشف حقيقة عرض الحزم السعودى لضم كهربا فى يناير

قال مسئولو النادي الأهلي أن الأيام الماضية لم تشهد تلقى القلعة الحمراء عروضاً من نادي الحزم السعودي لضم محمود عبد المنعم كهربا، وكشف مسئولو الأهلي أن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح فاللاعب مُستمر مع الفريق ولا يفكر في الرحيل ولم يتلقى عروضاً من السعودية أو غيرها.

المحترفون ينضمون لمعسكر المنتخب أول يناير ماعدا صلاح والننى

ينضم اللاعبون المحترفون لمنتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، يوم 1 يناير المقبل، وهم مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، بينما ينضم محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال الإنجليزيين فى موعد لاحق.

سموحه يصرف مكافأة الفوز على الإسماعيلى قبل مباراة الطلائع

صرف مجلس إداره نادى سموحه برئاسه وليد عرفات مكافاه الفوز على الاسماعيلى بواقع 10 الاف جنيه لكل لاعب لتحفيز اللاعبين على استمرار الصحوه التى شاهدها الفريق بتحقيق الفوز على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف على استاد الاسكندرية .

الأهلى يتلقى استدعاء رسمى لـ«معلول وديانج» استعدادًا لأمم إفريقيا