شكرا لقرائتكم خبر عن مصائب قوم.. استبعاد بن شرقى من قائمة المغرب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصائب قوم ..مقولة تنطبق على حال أشرف بن شرقى وموقفه مع منتخب المغرب، و الاستبعاد من قائمة أمم أفريقيا المقبلة مع منتخب بلاده ، و تجديده للزمالك ، حيث جاء استبعاده من قائمة أسود الاطلسى لتقرب اللاعب من التجديد للفريق الابيض .

ومن المقرر أن تعقد إدارة نادى الزمالك، جلسة مع أشرف بن شرقى خلال الأيام المقبلة، لحسم التجديد والإعلان عن إتمام التجديد مع اللاعب، أو رفض اللاعب والبحث عن حل آخر والذى قد يكون تسويقه خلال فترة انتقالات شهر يناير المقبل، لتحقيق المكاسب المادية من رحيله ، يأتى هذا فى الوقت الذى سيطرت فيه حالة من الصدمة على اللاعب ، عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في أمم افريقيا المقبلة والمقرر لها 9 يناير فى الكاميرون.

ولم يكن يتوقع ان يتم استبعاده من القائمة ، وبالتالى سوف يعيد اللاعب التفكير فى أمر تجديده للزمالك ، و قد يتراجع عن فكرة الشرط الجزائى التى كان يرغب اللاعب فى وضعها فى تعاقده الجديد وبقيمة ضعيفة جدا لا تتناسب مع إمكانياته .

كشف وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أسباب استبعاد الثنائى بدر بانون لاعب الأهلى وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك عن القائمة النهائية لبطولة الامم الافريقية المقبلة الكاميرون 2022.

وخلت القائمة التي أعلنها وحيد خليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب ، التي ستخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2022، من اسم أشرف بن شرقي جناح الزمالك المهاجم ، والذى برره المدير الفنى بأنه محبط للغاية من أداء أشرف بنشرقي بشكل عام ويشعر بخيبة أمل من أداء منتخب المحليين ".