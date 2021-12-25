شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: قرار توقف الدورى يأتى التزاما بالأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري أن قرار توقف المسابقة المحلية جاء بناء على الالتزام باللوائح والأجندة الدولية قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.

قال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية : "خاطبنا بعض الدول لتأخير انضمام لاعبي المنتخبات لخوض أمم إفريقيا من أجل استكمال الجولة الثامنة، وكان لدينا رغبة وأمل بالفعل في خوض الجولة الثامنة بشكل كامل"

وأضاف: "ولكننا التزمنا باللوائح والأجندة الدولية التي تنص على التوقف قبل انطلاق أمم إفريقيا بأسبوعين لذلك قرار إيقاف الدوري يأتي التزاما بالأجندة الدولية"

وتطرق عامر حسين للحديث عن بطولة كأس الرابطة قائلا: "البطولة سوف تنتهي في شهر يونيو المقبل، كنا سنلعب بطولة كأس الرابطة في فترة التوقف الدولي لبطولة الأمم الإفريقية ولكن الزمالك لديه معسكرا خارج مصر"

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إيقاف بطولة الدورى الممتاز رسميا فى الفترة من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير لانشغال المنتخب الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وتضمن قرار إيقاف الدورى، تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها 30 ديسمبر من الشهر الجارى فى الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى، على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة فى موعد لاحق.

وتدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة نهائى كأس الرابطة فى شهر يونيو المقبل بدلا من فبراير بسبب مشاركة النادى الأهلى فى مونديال الأندية وتعارض المواعيد مع بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون 2022.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق بطولة كأس الرابطة لأول مرة، خلال فترة التوقف الدولى أثناء كأس الأمم الإفريقية 2022، وسيكون نظام البطولة، هو مشاركة فرق مسابقة الدورى الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجرى حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا أثناء التوقف الدولى.