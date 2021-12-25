أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 24/12/2021

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أدى مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة فيوتشر ‏المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي‏و ‎‏ السلام والمؤجلة من ‏الجولة السابعة في ‏بطولة الدورى الممتاز