شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 24/12/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 24/12/2021 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مران الأهلى.. محاضرة موسيمانى وراحة للدوليين وحقنة لعمرو السولية، والأهلى يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات قبل 48 ساعة من مباراة فيوتشر، وجهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف فيوتشر قبل موقعة الدورى .
مران الأهلى.. محاضرة موسيمانى وراحة للدوليين وحقنة لعمرو السولية.. صور
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أدى مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الأهليو السلام والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدورى الممتاز
خضع النجم محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، إلى جلسة تصوير "فوتوسيشن" استرخاء، فى أول ظهور بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقية.