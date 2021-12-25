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أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 24/12/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 24/12/2021 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مران الأهلى.. محاضرة موسيمانى وراحة للدوليين وحقنة لعمرو السولية، والأهلى يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات قبل 48 ساعة من مباراة فيوتشر، وجهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف فيوتشر قبل موقعة الدورى .

 

مران الأهلى.. محاضرة موسيمانى وراحة للدوليين وحقنة لعمرو السولية.. صور

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أدى مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة فيوتشر ‏المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي‏و ‎‏ السلام والمؤجلة من ‏الجولة السابعة في ‏بطولة الدورى الممتاز

خضع النجم محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، إلى جلسة تصوير "فوتوسيشن" استرخاء، فى أول ظهور بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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