شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يحتفل بوصوله إلى 70 هدفا بالدورى ويؤكد: اللى جاى أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل باسم مرسى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا بوصوله إلى 70 هدف في مسابقة الدورى العام معلقا:" 70 هدف فى الدورى المصرى الممتاز والحمدلله وان شاء الله الجى اكتر ".

ووصل باسم مرسى إلى الهدف رقم 70 في بطولة الدورى العام بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 74 أمام المقاولون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى سيراميكا صورة لمهاجم الفريق باسم مرسى مهنئين اللاعب على وصوله إلى الهدف 70 خلال مسيرته بالدورى العام معلقين عليها:" بعد هدفه في شباك المقاولون، باسم الحاسم يصل إلى الهدف رقم 70 ننتظر منك المزيد من الأهداف مع الفريق".

نجح فريق سيراميكا في تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التى أقيمت بيها عصر اليوم ،الجمعة، بإستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، وانتهت بالنتيجة المذكورة.

سجل ثنائية المقاولون العرب، مامادو نديوكو نياس فى الدقيقتين 27 و30 فيما سجل هدفي سيراميكا ، شادي حسين هدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأحتسب أحمد الغندور حكم المباراة، هذا الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار، وأضاف باسم مرسي الهدف الثاني لفريق سيراميكا في الدقيقة 74.

وأشهر أحمد الغندور بطاقة حمراء لمحمد سمير لاعب المقاولون العرب فى الدقيقة 42 بعد اللجوء لتقينة الفار حيث قام سمير بعرقلة شادي حسين لاعب سيراميكا الذى كان مُنفرداً بالمرمى.

وبهذا النتيجة يرتقع رصيد سيراميكا إلى 10 نقاط ويصعد للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلهم .

فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط ويبقي في المركز الخامس عشر بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل في ثلاث مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.