اخبار الرياضه

أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 24/12/2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 24/12/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 24/12/2021 ، العديد من الاخبار والتي يأتي أهمها ، الزمالك يغير اسم حديقة بالنادى لـ"حديقة الكابتن الزملكاوى محمد صلاح فخر العرب"، وكارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من انطلاقات القوة الضاربة للمحلة، وإبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الزمالك وغزل المحلة.

 

أطلق مسئولو نادى الزمالك اسم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى على اسم أحد الحدائق داخل القلعة البيضاء.

 

كارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من انطلاقات القوة الضاربة للمحلة

حذر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من انطلاقات وسرعات الخط الأمامى لفريق غزل المحلة

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا