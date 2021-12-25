شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 24/12/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 24/12/2021 ، العديد من الاخبار الرياضية والتي يأتي أهمها ، الزمالك يغير اسم حديقة بالنادى لـ"حديقة الكابتن الزملكاوى محمد صلاح فخر العرب"، وكارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من انطلاقات القوة الضاربة للمحلة، وإبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الزمالك وغزل المحلة.

أطلق مسئولو نادى الزمالك اسم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى على اسم أحد الحدائق داخل القلعة البيضاء.

كارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من انطلاقات القوة الضاربة للمحلة