7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 24 / 12 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلى يصرف مكافآت خاصة للاعبيه بعد حصد السوبر الأفريقى ، ومحمد صلاح والننى ينضمان لمنتخب مصر 3 يناير بطائرة خاصة استعدادا لأمم افريقيا ، ورسمياً.. إيقاف الدورى من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير بسبب أمم أفريقيا .

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ النادي، عقب الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

محمد صلاح والننى ينضمان لمنتخب مصر 3 يناير بطائرة خاصة استعدادا لأمم افريقيا

ينضم محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال الانجليزيين ، لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون يوم 3 يناير المقبل، بعد الاتفاق الذى تم بين اتحاد الكرة والناديين.

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إيقاف بطولة الدورى الممتاز رسميا فى الفترة من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير لإنشغال المنتخب الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضفها الكاميرون .

ثالث أيام الترشح لانتخابات الزمالك.. "لم يتقدم أحد"

أنتهى اليوم الثالث من تلقى طلبات المرشحين لانتخابات نادى الزمالك المقبلة، والتى بدأت فى الحادية عشرة صباح الأربعاء الماضى وتواصلت أمس الخميس واليوم الجمعة. فاز فريق فاركو على إيسترشن كومباني بهدفين دون رد في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم بإستاد بتروسبورت، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 12 فى المركز الخامس بجدول الدوري ، بينما يتوقف رصيد إيسترن عند نقطة واحدة في المركز الـ18 و الأخير. فاركو يفوز على إيسترن 3 /0 فى الجولة الثامنة للدورى

ينضم اللاعبون المحترفون لمنتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، يوم 1 يناير المقبل، وهم مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، بينما ينضم محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال الإنجليزيين فى موعد لاحق.