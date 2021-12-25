شكرا لقرائتكم خبر عن فوز وحيد و6 هزائم.. ماذا قدم على ماهر أمام الأهلى قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فيوتشر في تمام الثامنة مساء الأحد في مباراة الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يدخلها الأهلي منتشياً بعد الفوز بكأس السوبر الأفريقي، بينما يبحث فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق عن تصحيح المسار والخروج من نفق النتائج السلبية بعد الخسارة في أخر جولتين بالدوري.

وتتميز مواجهات النادي الأهلي وفرق علي ماهر بالندية والإثارة، حيث سبق وواجه علي ماهر النادي الأهلي في 7 مباريات خلال قيادته لـ 3 أندية مختلفة، وجاءت نتائجه أمام الأهلي كالتالي:

واجه علي ماهر الأهلي في: 7 مباريات

فاز علي ماهر في: مباراة واحدة بربع نهائي كأس مصر

تلقى علي ماهر الهزيمة في: 6 مباريات

مع المصري

ـ الدور الثاني الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 4/2

ـ الدور الأول الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع إنبي

ـ الدور الثاني موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/0

ـ الدور الأول موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع الأسيوطي

ـ ربع نهائي كأس مصر موسم 2017/2018: فاز على الأهلي 1/0

ـ الدور الثاني موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

ـ الدور الأول موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0