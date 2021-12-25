شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 24/12/2021 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم الجمعة 24/12/2021 ، إقامة 3 مباريات ضمن أطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدورى الممتاز ، حيث واجه فريق سيراميكا نظيره المقاولون العرب ، فيما واجه فاركو ، فريق ايسترن كومبانى ، بينما حل الاتحاد السكندرى ضيفا علي نظيره المصرى البورسعيدى .

فاركو يفوز على إيسترن 3 /0 فى الجولة الثامنة للدورى

فاز فريق فاركو على إيسترن كومبانى بثلاث أهداف دون رد فى الأسبوع الثامن للدورى الممتاز فى اللقاء الذى أقيم بإستاد بتروسبورت ، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 12 فى المركز الخامس بجدول الدورى ، بينما يتوقف رصيد إيسترن عند نقطة وأحدة فى المركز الـ18 والأخير.

أحرز أهداف فاركو كلاً من: أحمد شريف وعلى بهيج وإسلام جمال فى الدقائق 58 و77 و90.

سيراميكا يحوّل تأخره بهدفين إلى تعادل مُثير 2/2 أمام المقأولون فى الدورى

نجح فريق سيراميكا فى تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التى أقيمت بيها عصر اليوم ،الجمعة، بإستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، وانتهت بالنتيجة المذكورة.

سجل ثنائية المقاولون العرب، مامادو نديوكو نياس فى الدقيقتين 27 و30 فيما سجل هدفى سيراميكا ، شادى حسين هدف فى الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأحتسب أحمد الغندور حكم المباراة، هذا الهدف بعد اللجوء لتقنية ألفار، وأضاف باسم مرسى الهدف الثانى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 74.

المصرى يتجرع أول هزيمة فى الدورى والاتحاد يقفز للمركز السادس

فاز الاتحاد السكندرى على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله مابولولو فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى جمعت ألفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتجرع المصرى البورسعيدى أول هزيمة فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد مرور 8 جولات بينما قفز الاتحاد السكندرى من المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام إلى المركز السادس.