شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 24/12/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم الجمعة 24/12/2021 ، إقامة 3 مباريات ضمن أطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز ، حيث تمكن سيراميكا من تحول تأخره إلي تعادل امام المقاولون العرب 2-2 ، فيما فاز فاركو علي ايسترن كومباني بثلاثية نظيفة ، بينما فاز الاتحاد السكندري علي نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف .

وواصل النادي الاهلي تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 18 نقطة ، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 16 نقطة ، وبنفس عدد النقاط يحتل الزمالك المركز الثالث ، وتوقف رصيد المصري البورسعيدي عن النقطة 13 في المركز الرابع ، بينما وصل فريق فاركو الي المركز الخامس وصعد الاتحاد السكندري الي المركز السادس .

فاز فريق فاركو على إيسترن كومباني بثلاث أهداف دون رد في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم بإستاد بتروسبورت ، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 12 في المركز الخامس بجدول الدوري ، بينما يتوقف رصيد إيسترن عند نقطة واحدة في المركز الـ18 و الأخير. أحرز أهداف فاركو كلاً من : أحمد شريف و على بهيج و إسلام جمال في الدقائق 58 و 77 و 90. سيراميكا يحوّل تأخره بهدفين إلى تعادل مُثير 2/2 أمام المقاولون فى الدورى نجح فريق سيراميكا في تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التى أقيمت بيها عصر اليوم ،الجمعة، بإستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، وانتهت بالنتيجة المذكورة. سجل ثنائية المقاولون العرب، مامادو نديوكو نياس فى الدقيقتين 27 و30 فيما سجل هدفي سيراميكا ، شادي حسين هدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأحتسب أحمد الغندور حكم المباراة، هذا الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار، وأضاف باسم مرسي الهدف الثاني لفريق سيراميكا في الدقيقة 74. المصرى يتجرع أول هزيمة فى الدورى والاتحاد يقفز للمركز السادس فاز الاتحاد السكندرى على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله مابولولو فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز. وتجرع المصرى البورسعيدى أول هزيمة فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد مرور 8 جولات بينما قفز الاتحاد السكندرى من المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام إلى المركز السادس.

فاركو يفوز على إيسترن 3 /0 فى الجولة الثامنة للدورى