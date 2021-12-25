شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات غد فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اتحاد الكرة المصري، حكام مباريات غدا السبت، في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، حيث يقام 3 مباريات وهم ، الزمالك نظيره غزل المحلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء، فيما يواجه بيراميدز نظيره إنبي في الثالثة عصرًا على ملعب بتروسبورت، فيما يحل طلائع الجيش ضيفاً علي نظيره سموحة في الخامسة والنصف مساءً على ملعب الاسكندرية.

ويدير ابراهيم نور الدين مباراة الزمالك وغزل المحلة ويعاونه كل من سمير جمال واحمد صلاح كحكم مساعد وحسني سلطان كحكم رابع، فيم سيتواجد سمير السيد كحكم فيديو ويعاونه رجب محمد.

وسيتولى محمد الصباحي الإدارة التحكيمية لمباراة سموحة وطلائع الجيش ويعاونه عماد العقاد وكريم السعيد، وحكم رابع مبروك نبيل، وفي غرفة الفيديو عمرو الشناوي ويعاونه هاني عبدالفتاح.

ويدير نادر قمر الدولة مباراة بيراميدز وانبي كحكم ساحة ويعاونه محمد السيد ومحمد عبدالعظيم ومصطغى عثمان كحكم رابع، وفي غرفة الغيديو أحمد الغندور ويعاونه أحمد لطفي.