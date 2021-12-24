الامارات | العين عينه على «لقب الشتاء».. والنصر لـ «ردّ الدين»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين عينه على «لقب الشتاء».. والنصر لـ «ردّ الدين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق العين عن تأمين لقب «بطل الشتاء»، حين يستقبل الساعة 07:30 مساء اليوم منافسه فريق النصر، ضمن الجولة الـ11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة مكررة بين الفريقين خلال خمسة أيام، بعد أن كان «الزعيم» فاز الثلاثاء الماضي بهدف نظيف، ضمن دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

ويتوجب على «الزعيم»، متصدر ترتيب المنافسة بـ24 نقطة، إذا ما أراد إنهاء الدور الأول في الصدارة، أن يحقق الفوز أولاً على «العميد»، ومن ثم انتظار خسارة ملاحقه الوحدة 20 نقطة صاحب المركز الثاني، الذي يخوض بدوره مواجهة صعبة مساء غد، حين يحل ضيفاً على اتحاد كلباء.

ورغم أن «بطل الشتاء» يظل مجرد وصف للفريق الذي ينهي الدور الأول متصدراً للدوري، إلا أنه عادة ما يرسم ملامح الفريق الذي سيتوج في نهاية الموسم باللقب، إذ إن ذلك تكرر في ثمانية مواسم في عصر الاحتراف.

ويخوض «الزعيم» مواجهة اليوم في ظروف صعبة للغاية، إذ سيتوجب عليه تحدي غياب أربعة من لاعبيه الأساسيين بداعي الإصابة يتقدمهم ثنائي قلب الدفاع الدولي التونسي، ياسين مرياح والايفواري كوامي اتوي، إلى جانب بندر الأحبابي وكايو كانيدو.

وكانت مواجهة ثمن نهائي «أغلى الكؤوس» أمام النصر يوم الثلاثاء الماضي بمثابة محاولة لتجهيز بديلين مناسبين للغائبين، وقد نجح الثنائي محمد شاكر والبرازيلي رافائيل في المهمة وهو ما يؤهلهما لبدء المباراة كأساسيين، خصوصاً أن الأخير كان قد سجل هدف التأهل بضربة رأسية.

وفي المقابل، يدخل النصر المواجهة رافعاً شعار «ردّ الدين» للفريق الذي تسبب في خروجه المبكر من «أغلى الكؤوس»، فيما ستكون الخسارة صعبة جداً على الفريق كونها ستكون سبباً في اتساع الفارق إلى 10 نقاط بينه وبين المتصدر العين، ويدرك لاعبو «العميد» أهمية ذلك، وأنه لا مجال أمامهم للخسارة أمام المنافس ذاته في غضون خمسة أيام فقط.

سعيد جمعة: «الميدان يا حميدان»

أكد مدافع العين، سعيد جمعة أنهم يدركون المطلوب منهم حين يواجهون النصر، وقال في تصريح صحافي: «الجميع جاهز لكل التحديات، وهناك مقولة نرددها في بعض الأحيان (الميدان يا حميدان)».

جان كلود: سعيد بتجربتي مع «العميد»

قال لاعب النصر، الشاب التوغولي جان كلود (18 عاماً)، إنه «سعيد بتجربتي مع العميد». وأكد في المؤتمر الصحافي أنه سيقدم أقصى ما لديه لقيادة نادي النصر لتحقيق النتائج المرجوة.

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