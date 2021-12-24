استبعاد فرجاني ساسي من قائمة منتخب تونس لكأس أمم إفريقيا.. وضم ثلاثي الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للمنتخب التونسي، منذر الكبير، قائمة ”نسور قرطاج“ التي تستعد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير وحتى 7 فبراير المقبلين.

وكان المنتخب التونسي قد حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العرب بعد الخسارة من المنتخب الجزائري بهدفين دون رد في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت مؤخراً في دولة قطر.

وشهدت قائمة منتخب تونس مفاجأة كبرى باستبعاد فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق. كما تم استبعاد فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز من التشكيلة المنافسة في أمم أفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

يشار إلى أن المنتخب التونسي يتواجد في المجموعة السادسة لبطولة الأمم الأفريقية، مع كل من منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

وفيما يلي قائمة منتخب تونس:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد – فاروق بن مصطفى – أيمن دحمان – علي الجمل.

خط الدفاع: محمد دراجر – وجدي كشريدة – حمزة المثلوثي – بلال العيفة – منتصر الطالبي – علي معلول – علي العابدي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: عيسى بلال العيدوني – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حمزة رفيع – عصام الجبالي – سيف الدين الجزيري.