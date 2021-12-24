شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتجرع أول هزيمة فى الدورى والاتحاد يقفز للمركز السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الاتحاد السكندرى على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله مابولولو فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتجرع المصرى البورسعيدى أول هزيمة فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد مرور 8 جولات بينما قفز الاتحاد السكندرى من المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام إلى المركز السادس.

احتسب طارق مجدى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 39 بعد عرقلة محمد عنتر من المدافع مورو ساليفو، ثم ألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بهذه النتيجة تجمد رصيد المصرى عند النقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

فيما ارتقى الاتحاد السكندرى إلى المركز السادس برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام المصرى كالأتي :حارس المرمى: محمد عبد المنصف،الدفاع: محمد عبد السلام، مورو ، صبرى رحيل ، هشام صلاح،الوسط: مروان عطية، سعيدو، خالد الغندور، بنجامين، كريم الديب،الهجوم: مابولولو.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: "صبحى سليمان، مروان النجار، نيمار، فوزى الحناوى، أحمد على، نادر رمضان، ميسي، السيد سالم، أحمد راشد.

بينما دخل المصرى المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: عصام ثروت،الدفاع: كريم العراقى، عمرو موسى، أحمد علاء، أحمد شديد،الوسط: ايزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، فريد شوقى، محمد عنتر،الهجوم: عمرو مرعى.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد شحاته لحراسة المرمى، أحمد شوشة، حجاج عويس، حسن علي، زياد فرج، أسامة الجزار، إسلام صلاح، حسين رجب، إسلام عطية.