شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم يفتتحون شنطة ألقابهم مع الأهلى بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 6 لاعبون في تحقيق أول ألقابهم مع الأهلي بعد تتويج النسور الحمر بلقب السوبر الإفريقي عقب الفوز على الرجاء المغربي في المباراة التي جمعتهما أول مساء الأربعاء الماضى، بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، ليفتتحوا باكورة الألقاب التي سجلوها مع الأهلي ببطولة السوبر.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعد سيناريو دراماتيكي بعدما تمكن لاعبو الأهلي من خطف التعادل في الدقيقة 90 بتوقيع طاهر طاهر.

وحصد السداسي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن وكريم فؤاد لقب السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخهم مع القلعة الحمراء، بعدما انضم البعض منهم مطلع الموسم ومنهم عاد من الإعارات خارج الأهلي، بينما شارك الثنائي تاو وعبد القادر في بطولة السوبر التي توج بها النسور الحمر، فيما لم غاب الرباعي الآخر عن المشاركة في مباراة الرجاء.

ورغم أن عمار حمدي سبق له اللعب في الأهلي، إلا أنه لم يساهم في تحقيق أية بطولة من قبل بسبب ابتعاده عن المشاركة وعدم استكمال الموسم مع الفريق الأحمر، حيث خرج إعارة أكثر من مرة سواء لطلائع الجيش أو الاتحاد السكندري، قبل أن يطلب موسيماني عودته لصفوف الأهلي مع نهاية الموسم الماضي.

وشارك بيرسي تاو أساسيا في مباراة السوبر الإفريقي وصنع هدف التعادل في مباراة الرجاء، بعد دورانه بشكل رائع على الكرة لخداع حارس الرجاء أنس الزنيتي ويمررها إلى طاهر الذي استلم الكرة ووضعها في الشباك بطريقة بارعة ويتوجه فريقه للعب ركلات الجزاء الترجيحية التي رجحت كفت الأهلي في التتويج باللقب القاري.

فيما شارك أحمد عبد القادر في الشوط الثاني من مباراة السوبر الإفريقي وقدم مستويات طيبة وأنعش الخط الهجومي للأهلي، الذي استعاد توازنه بعد غياب التركيز عن لاعبيه طوال الشوط الأول، ومعاناة الفريق الأحمر من عدم إنهاء الهجمات بشكل صحيح.

فيما تواجد كريم فؤاد على دكة الأهلي خلال مباراة السوبر بينما خرج من القائمة الثرثي حسام حسن ولويس ميكيسوني وعمار حمدي، والذين تواجدوا في المدرجات لمؤازرة باقي زملائهم بمباراة السوبر الإفريقي.