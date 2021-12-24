شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح تعليمات خاصة لمهاجمى الزمالك قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح بعض التعليمات الخاصة لمهاجمى الفريق قبل مواجهة غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها بالثامنة مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وخصص كارتيرون حصة تدريبية لمهاجم الفريق للتمرين على كيفية انهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص التى تتاح أمام مرمى الخصم، كما شدد المدرب الفرنسى على ضرورة استغلال كل فرصة تتاح أمام مرمى المحلة لعدم تعقيد المباراة مع مرور الوقت.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة كلاً من..

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

في خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

كان الزمالك قد حقق الفوز على فريق المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد الثلاثاء الماضي في الجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى فتحي وأوناجم.