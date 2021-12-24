شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة فى فوتوسيشن المرجيحة بعد التتويج بكأس السوبر: كن سعيدا دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع النجم محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، إلى جلسة تصوير "فوتوسيشن" استرخاء، فى أول ظهور بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقية، التى فاز بها الأهلى بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى، للمرة الثانية على التوالى والثامنة فى تاريخ القلعة الحمراء.

ونشر أفشة، الصور التى ظهر بها جالسا على مرجيحة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كن سعيد دائما".

وتوج النادى الأهلى بالسوبر الأفريقى بعد الفوز على الرجاء الرياضى المغربى، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1، ليحصل الأهلى على بطولة كأس السوبر الإفريقى للمرة الثامنة فى تاريخه والثانية على التوالى، بعدما فاز باللقب فى الموسم الماضى على حساب نهضة بركان المغربى.

من ناحية أخرى، يعكف الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى ومعاونيه على مشاهدة عدد من مباريات فيوتشر الأخيرة بالدورى للتعرف على عناصر القوة والضعف فى صفوف الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز قبل ملاقاته الاحد المقبل بالجولة السابعة لمسابقة الدورى، وطريقته عند الاستحواذ على الكرة وفى الاختراقات والوصول إلى مرمى المنافسين، وكذلك الثغرات الموجودة فى صفوفه من أجل استغلالها فى المباراة القادمة، لتحقيق هدفه فى الفوز بنقاط المباراة الثلاث.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى ملف مباراة السوبر الأفريقى الذى توج به للمرة الثامنة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى بركلات الترجيح وبدأ المارد الأحمر فى التحضير لاستكمال منافسات الدورى الممتاز.



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أفشة