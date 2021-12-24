إبراهيم نور الدين حكمًا للقاء الزمالك والمحلة.. ونادر قمرالدولة لبيراميدز وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الأطقم التحكيمية التي ستقود مباريات يوم غد السبت ضمن الجولة الثامنة ومؤجلات الجولتين الخامسة والسادسة.

وأشارت لجنة الحكام عبر بيان صادر اليوم الجمعة عن اتحاد الكرة، إلى أن نادر قمر الدولة هو من سيُدير مباراة إنبي وبيراميدز عند الثالثة عصر يوم غد ضمن مؤجلات الجولة السادسة، على أن يُساعده كلاً من محمد السيد ومحمد عبدالعظيم وسيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا بينما سيتواجد خالد الغندور كحكم فيديو وأحمد لطفي كمساعد له.

وأسندت لجنة الحكم مباراة سموحة وطلائع الجيش للحكم محمد الصباحي على أن يساعده كلاً من عماد العقاد وكريم السعيد وسيكون مبروك نبيل حكم رابع وعمرو الشناوي حكم فيديو وسيُساعده هاني عبدالفتاح.

وسيقود إبراهيم نور الدين، بحسب البيان ذاته، مباراة الزمالك ونظيره غزل المحلة عند الثامنة مساءً على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة، على أن يُساعده كلاً من سمير جمال وأحمد صلاح وسيكون حسن سلطان حكم رابع وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وسيُساعده رجب محمد.