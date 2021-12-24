كرة سلة..الأهلي يتلاعب بالجزيرة ليصعد لقمة ترتيب دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تغلب الأهلي على فريق الجزيرة بنتيجة 85-66، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة الترتيبية للدور الأول لدوري السوبر للسلة.

وبذلك يصعد الأهلي إلى صدارة ترتيب المسابقة، بعد إلحاقه أول هزيمة بالجزيرة متصدر الترتيب قبل هذه المباراة.

وسيطر لاعبي الأهلي على المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية، بعد تقديم أداء رائع طوال أحداث المباراة.

وحسم الأهلي الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 21-18، وواصل لاعبي الفريق الأحمر تفوقهم خلال أحداث الفترة الثانية والتي وسعوا الفارق خلالها إلى 18 نقطة، لتنتهي هذه الفترة بنتيجة 44-26.

وأحكم فريق الأهلي قبضته على الفترة الثالثة التي حسمها لصالحه بفارق 21 نقطة بنتيجة 64-43، قبل أن تنتهي المباراة لصالح الفريق الأحمر بفارق 18 نقطة بنتيجة 85-66.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة مستعيدا صدارة ترتيب المسابقة مرة أخرى، وأصبح رصيد الجزيرة 9 نقاط بعد الخسارة.