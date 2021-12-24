تقرير.. المصري يدخل القائمة.. الأهلي وبيراميدز في صراع اللاهزيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انضم فريق المصري البورسعيدي، للفرق التي تلقت الخسارة خلال هذا الموسم من مسابقة دوري "we" المصري نسخة موسم (2021 - 2022).

خسارة المصري الأولى في هذا الموسم جاءت عن طريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب"، ضمن الجولة الثامنة.

ودخل فريق المصري قائمة الفرق التي تلقت الخسارة هذا الموسم، ليكون الفريق رقم 16، في المقابل لم يتذوق الأهلي متصدر المسابقة وملاحقه بيراميدز أي خسارة حتى الآن.

ويعتبر فريق أيسترن كومباني "الشرقية للدخان" من أكثر الفرق التي نالت الخسارة بواقع سبع مباريات مقابل تعادل وحيد للفريق الصاعد حديثًا للدوري.

وكان التعادل الوحيد لفريق إيسترن كومباني ضد مصر المقاصة في الجولة السابعة، في لقاء انتهت نتيجته بالتعادل السلبي.

ويأتي الإسماعيلي صاحب المركز قبل الأخير في المركز الثاني بالقائمة بواقع خمس مباريات خسارة، مقابل تعادلين كان أمام المقاولون العرب وغزل المحلة.

فريق فاركو رغم تواجده في المركز الخامس بـ 12 نقطة، إلا أن الفريق الصاعد مجددًا للدوري تلقى أربع هزائم أيضًا.

ولم يحقق فاركو أي تعادل حتى الآن في البطولة المحلية بعد تحقيقه للفوز في أربع مناسبات وخسارة مثلهم.

فريق المقاولون العرب تلقى أيضًا أربع هزائم، حيث يتواجد فريق "ذئاب الجبل" في المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط من فوز وثلاث تعادلات.

أربعة فرق في الدوري تلقت الخسارة ثلاث مرات وهم: الجونة وفيوتشر ومصر المقاصة وطلائع الجيش.

في المقابل، تلقى الاتحاد السكندري والبنك الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا الخسارة مرتين.

وأخيرًا، تعرض الزمالك والمصري البورسعيدي وغزل المحلة وسموحة الخسارة في مباراة هذا الموسم.

وكان الثلاثي الزمالك وسموحة وغزل المحلة تعرضوا للخسارة على يد المتصدر الأهلي.