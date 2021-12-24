المصري يتذوق طعم الهزيمة الأولى في الدوري على يد الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الاتحاد فوزًا صعبا على نظيره المصري، مساء اليوم الجمعة، بنتجية 1-0، في إطار منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 عن طريق الأنجولي مابولو ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاثة.

وتعد هذه أول مباراة يخسرها فريق المصري، وتتوقف سلسلة الانتصارات على يد الاتحاد بعدما فاز الفريق البورسعيدي أمام المقاصة وفاركو والجونة، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة بالمركز الرابع.

وعلى الجانب الأخر، وصل الاتحاد السكندري إلى 12 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

ولعب الاتحاد بتشكيل مكون من:

"محمد عبد المنصف، صبري رحيل، مورو، محمد عبدالسلام، هشام صلاح، مروان عطية، سعيدو سيمبوري، خالد الغندوي، بنجامين، كريم الديب، مابولولو".

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

" عصام ثروت، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد علاء، أحمد شديد، ايزي ايميكا، فريد شوقي، الياس الجلاصي، محمد عنتر، محمد جريندو، عمرو مرعي".

أحداث المباراة

وبعد مرور 10 دقائق من زمن اللقاء، تشارك الفريقين في السيطرة على الكرة مع وجود أفضلية للمصر]، لكن دون وجود خطورة واضحة على المرمين.

وحاول محمد عنتر استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 12، لكن كرته خرجت أعلى مرمى فريق الاتحاد السكندري.

وكاد ان يسجل عمرو مرعي الهدف الأول لفريق المصري في الدقيقة 18، بعد ركنية من الجانب الأيمن حولها المهاجم برأسه لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 27 أهدر عمرو مرعي فرصة ثانية لتسجيل فريقه الهدف الأول، بعدما قام أحمد شديد بتنفيذ ركلة حرة حولها مرعي برأسه لكن الكرة خرجت أعلى عارضة حارس مرمى الاتحاد.

وسدد فريد شوقي لاعب المصري تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28، لكن الحارس محمد عبدالمنصف تصدى لها ببراعة وابعدها لركلة ركنية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المصري في الدقيقة 38، لكن اللعب توقف بعدما قرر الحكم اللجوء لتقنية الفيديو، ليقرر في النهاية إلغاء القرار.

وسجل اللاعب الانجولي مابولولو الهدف الأوللفريق الاتحاد في الدقيقة 47 مستغلا عرضية ارضية من الجانب الايسر حولها بلمسة واحدة في شباك المصري.

وقرر مدرب المصري الدفع بالثنائي حسين رجب واسلام عطية في الدقيقة 65 بدلا من جريندو وايزي ايميكا، اعقبه دخول اللاعب حسين رجب في الدقيقة 69 بدلا من زميله إلياس الجلاصي.

وأهدر مابولو هدفا محققا في الدقيقة 85، بعد عرضية متقنة عن طريق اللاعب خالد الغندور لكن اللاعب الأنجولي سددها أعلى العارضة.