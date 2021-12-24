مصدر لمصراوي: موسيماني يرغب في السفر لجنوب أفريقيا عقب مباراة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أفاد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، بأن المدير الفني الجنوب أفريقي لفريقه يدرس السفر إلى بلاده عقب مباراة فيوتشر إف سي المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيوتشر إف سي، عند الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري قبل فترة التوقف الدولي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن موسيماني يرغب في الاستجمام وزيارة أسرته علي أن يعود إلي القاهرة في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وتابع المصدر:"تم التنسيق بين موسيماني ومحمود الخطيب رئيس الأهلي والأخير لا يمانع سفر المدير الفني ليبقي القرار الأخير في يد موسيماني سواء بقضاء إجازته في بلاده أو البقاء في مصر".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن لجنة التخطيط تعتزم الاجتماع مع المدير الفني في بداية يناير لبحث عدة ملفات أهمها مناقشة العروض التي تلقاها بعض لاعبو الفريق من أندية تريد استعارتهم ،وأيضًا احتياجات الفريق في الفترة المقبلة.