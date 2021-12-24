مهاجم الاتحاد يفرض صراعًا رباعيًا على صدارة هدافي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرض المهاجم الأنجولي جوب مابولولو، لاعب فريق الاتحاد السكندري، صراعًا رباعيًا بين هدافي مسابقة دوري we المصري موسم (2021 - 2022).

واستطاع هداف الاتحاد أن يسجل هدفًا في شباك المصري البورسعيدي في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الثامن.

ووصل رصيد جوب مابولولو إلى خمسة أهداف ليتساوى مع كل من: بيرسي تاو لاعب الأهلي وأحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، وأخيرًا محمد هلال لاعب البنك الأهلي.

واستطاع صاحب الـ29 عامًا، أن يسجل ضد سموحة وسيراميكا كلوياباترا بواقع هدف، بجانب هدفين ضد فويتشر.

جدير بالذكر أن جوب مابولولو انتقل إلى صفوف "زعيم الثغر" قادمًا من فريق أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.