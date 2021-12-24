الهزيمة الخامسة.. الزمالك يسقط أمام سموحة بدوري سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

سقط فريق الزمالك في فخ الهزيمة على ملعبه أمام سموحة بنتيجة 72-74، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي بميت عقبة.

وحول فريق سموحة تأخره في النتيجة إلى التقدم قبل نهاية اللقاء عند 67-64، وحافظ الفريق السكندري على تفوقه لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 74-72.

وبذلك يحقق فريق سموحة أول إنتصار له في دوري سوبر السلة، بعد تعرضه لأربعة هزائم متتالية.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة تواليا لسلة الزمالك في المرحلة الترتيبية من الدور الأول لدوري سوبر السلة موسم 2021-2022.

وبذلك يرفع سموحة بعد تحقيقه لأول إنتصار إلى النقطة السادسة بينما يصبح رصيد الزمالك 5 نقاطه في المركز الثامن والأخير في ترتيب المرحلة الترتيبية لدوري سوبر السلة.

وجاءت أحداث المباراة كالتالي:

تقدم الزمالك على سموحة بنتيجة 19-11، ثم واصل لاعبي الفريق الأبيض تفوقهم وحسموا الفترة الثانية لصالحهم بنتيجة 41-33.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة من سموحة لينجح في تقليل الفارق مع الزمالك الى نقطتين، لتنتهي الفترة الثالثة بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 56-54.

وواصل الفريق السكندري صحوته من أجل العودة لينجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 74-72.