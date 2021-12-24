هداف الصفاقسي يقترب من الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن إدارة النادي الصفاقسي وافقت على رحيل مهاجم وهداف الفريق فراس شواط إلى النادي الإسماعيلي.

وأفادت صحيفة "الصحافة" التونسية، أن شواط سينتقل للإسماعيلي مقابل 200 ألف على سبيل الإعارة، مع أحقية "الدراويش" في التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية.

وأوضحت الصحيفة التونسية، أن إدارة الصفاقسي تريد الاستفادة من المقابل المادي خاصة أن عقد الإعارة نصف موسم فقط.

وسبق وأن لعب شواط في الدوري السعودي مع فريق أبها على سبيل الإعارة في الموسم قبل الماضي قبل أن يعود اللاعب لفريق "عاصمة الجنوب".

وكان مصدر في نادي الإسماعيلي، كشف عن اتفاق بين الإدارة وهداف منتخب بوليفيا كارميلو أرنيز للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

ويسعى النادي الإسماعيلي لتدعيم الفريق في ظل نتائج الفريق خلال الموسم الحالي، حيث يحتل "الدراويش" المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

ولم يحقق الإسماعيلي حتى الآن أي فوز بعد مرور سبع جولات، حيث حقق الفريق الساحلي التعادل مرتين ضد المقاولون العرب وغزل المحلة.