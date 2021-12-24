قائمة تونس.. استدعاء معلول والمثلوثي والجزيري لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي، قائمة "نسور قرطاج" في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها بالكاميرون خلال فترة 9 يناير وحتى 7 فبراير.

وشهدت قائمة منتخب تونس، تواجد علي معلول ظهير أيسر الأهلي، في المقابل تواجد ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

في المقابل، لم تشهد القائمة تواجد فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز.

ويعتبر هذه القائمة أولية للمنتخب التونسي حيث من المقرر أن يتم حضور اللاعبين لمعسكر سيكون من 26 ديسمبر وحتى 30 من نفس الشهر.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة مع كل من منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العرب بعد الخسارة من المنتخب الجزائري بهدفين دون رد.