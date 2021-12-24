برشلونة يمارس ضغطا كبيرا على لاعب مغربي بعد استدعائه من المنتخب

يتعرض اللاعب المغربي، عبد الصمد الزلزولي، لضغط كبير في ناديه، برشلونة الإسباني، بعدما ثبت استدعاؤه لدعم صفوف "أسود الأطلس" في كأس الأمم الأفريقية، المقررة في الكاميرون بداية يناير المقبل.



وقالت صحيفة "هيسبريس" المحلية إن النادي الكتالوني، لا يرغب في مشاركة الزلزولي (20 سنة) في النهائيات الأفريقية، بينما تنتظر الفريق مباريات حاسمة برسم الدوري الإسباني.



الصحيفة، كشفت أن تشافي هيرنانديز، المدرب الجديد لبرشلونة، "يحاول إقناع الزلزولي بالاستمرار مع النادي خلال هذه الفترة، خاصة بعد إصابة أنسو فاتي وديباي".



يُذكر أن المدرب البوسني للمنتخب المغربي، وحيد خاليلوزيتش، هدد بعدم إشراك أي لاعب في المناسبات المقبلة، لا يلبي نداء المنتخب الآن.



وأظهر الزلزولي خلال آخر مباريات برشلونة أداء مميزا، ما رفع أسهمه عند هيرنانديز، الذي يحاول إعادة النادي الشهير إلى سكة الانتصارات، بعد الانتكاسة التي عرفها إثر مغادرة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.



ويعول المنتخب المغربي، خلال النهائيات المرتقبة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، على لاعبين جلهم محترفون في نواد أوروبية في مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، ومهاجما نادي إشبيلية الإسباني يوسف النصيري ومنير الحدادي.



وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها المغرب الزلزولي للمشاركة مع الفريق الأول.



والخميس، كشف المدرب البوسني، وحيد خايوزيتش، عن قائمة أولية من 25 لاعبًا للمشاركة في الكأس الأفريقية.



ويرتقب أن تعلن اللائحة النهائية للمنتخب (23 لاعبًا) قبل 30 ديسمبر الحالي.



وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب غانا وجزر القمر والغابون.

المصدر: الصحافة المغربية