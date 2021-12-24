بعد لقاءه مع عمرو أديب.. الزمالك يطلق إسم محمد صلاح على حديقة بالنادي بعد تعليقه على «خماسية الأهلي».. ماذا قال؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، اسم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي على أحد الحدائق داخل القلعة البيضاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توضح اسم الحديقة الجديد، وهو "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب"، مما أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

وبحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، فتأتي هذه الخطوة بعد لقاء محمد صلاح مع الإعلامي عمرو أديب وتعليقه على خسارة الزمالك أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعليقاً على نتيجة مباراة القمة، قال محمد صلاح: "لا أريد أن أتدخل في ذلك الموضوع؛ لأنه موضوع حساس، لكن هناك أمر قلته للاعبين في المنتخب ربما يحزن مني الأهلاوية بعض الشيء بسببه".

وتابع نجم ليفربول: "النتيجة 5-3 في النهاية، ولكنني متفهم أنها وصلت إلى 5-1 فهي نتيجة كبيرة، أنا قلت لهم إنها 5-3 ليست 5-0 لكن الأمر كبير لأن النتيجة خمسة أهداف في النهاية".