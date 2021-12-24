شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين المصرى والاتحاد السكندرى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبى.

احتسب طارق مجدى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 39 بعد عرقلة محمد عنتر من المدافع مورو ساليفو، ثم ألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام المصرى كالآتي :حارس المرمى: محمد عبد المنصف، الدفاع: محمد عبد السلام، مورو ، صبرى رحيل، هشام صلاح. الوسط: مروان عطية، سعيدو، خالد الغندور، بنجامين، كريم الديب. الهجوم: مابولولو.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "صبحى سليمان، مروان النجار، نيمار، فوزى الحناوى، أحمد على، نادر رمضان، ميسي، السيد سالم، أحمد راشد.

بينما دخل المصرى المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: عصام ثروت. الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد علاء، أحمد شديد. الوسط: ايزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، فريد شوقي، محمد عنتر.الهجوم: عمرو مرعي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد شحاتة لحراسة المرمى، أحمد شوشة، حجاج عويس، حسن علي، زياد فرج، أسامة الجزار، إسلام صلاح، حسين رجب، إسلام عطية.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات ولم يخسر وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.