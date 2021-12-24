شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد الشامى عن مران الإسماعيلى وتدريبات إضافية لمجدى ومدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه اليوم في الثالثة عصرا ، على الملعب الفرعي لإستاد الإسماعيلية ،ضمن برنامج الاستعداد للقاء فيوتشر الأربعاء القادم لحساب الجولة الــ8 بمسابقة الدورى المحلى.

وقام الجهاز الفنى للإسماعيلي بتقسيم الفريق إلى مجموعات تخللها تدريبات خططية منها الاستلام والتسلم إضافة إلى التحرك بدون كرة ، كما تطرق المران لتدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف مخطط أحمال الفريق ، أعقبها تقسيم الجهاز الفني الفريق إلي مجموعتين ، مجموعة قادها المدير الفني خوان براون ، وآخرى قادها محمد حمص المدرب العام ، حيث أدت كل مجموعة تدريبات علي الإستحواذ والتسديد على المرمى.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية أهمها على التسديدات بعيدة المدى والكرات العرضية وسط تعليمات مستمرة من مدربهم سيد توفيق.

لم يشارك محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بمران اليوم ، وذلك فى ظل معاناته من أعراض نزلة برد ، هذا ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راحة قصيرة ، قبل العودة للمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

خاض عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ثنائى وسط الإسماعيلى تدريبات إضافية،عقب نهاية مران اليوم وذلك تحت إشراف الأرجنتينى “خوان براون ” المدير الفنى للفريق الأول.