شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يرفعون شعار "صديق الأمس ومنافس اليوم" فى مباراة الأهلى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فيوتشر في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء منتشياً بعد تتويجه مؤخراً بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، فيما يدخل فريق فيوتشر المباراة باحثاً عن تصحيح المسار واستعادة النتائج الإيجابية بعد الهزيمة في أخر جولتين بالدوري.

وتشهد قائمة فيوتشر تواجد 8 لاعبين من الأهلي سواء عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي، وهم، محمد عبد المنعم، سعد سمير، مصطفى البدري، مروان محسن، عربي بدر، فارس طارق، كريم نيدفيد، وناصر ماهر.

وتأكد غياب مروان محسن عن مباراة فيوتشر والأهلي بسبب إصابته بكسر في عظمة الشظية وهو ما يحتاج إلى علاج لا يقل عن 4 أشهر.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما حصد 7 نقاط من 6 جولات، حيث فاز فيوتشر في مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وأكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، في تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه من الصعب أن يلحق محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بلقاء الأهلى وفيوتشر المقرر إقامته الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب خضوع اللاعب للتأهيل فى الوقت الحالى من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام إنبى.

ويرفض الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة علي ماهر، المجازفة باللاعب خاصة وأنه مازال يخضع للتدريبات التأهيلية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها فى وجه القدم.