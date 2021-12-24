شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة المصرى البورسعيدى بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام المصرى كالأتي :

حارس المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: محمد عبد السلام، مورو، صبرى رحيل ، هشام صلاح.

الوسط: مروان عطية، سعيدو، خالد الغندور، بنجامين، كريم الديب.

الهجوم: مابولولو.

ويواجه المصرى البورسعيدى نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا بأربعة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات ولم يخسر وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

ويسعى معين الشعبانى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لحصد النقاط الثلاث الليلة للحفاظ على تواجد فريقه بالمربع الذهبى للمسابقة لمواصلة النتائج الجيدة هذا الموسم.

في المقابل طالب العميد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بخطف نقاط مباراة الليلة لتعويض التعادل 4-4 بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: "صبحى سليمان، مروان النجار، نيمار، فوزى الحناوى، أحمد على، نادر رمضان، ميسي، السيد سالم، أحمد راشد.